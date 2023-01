500 plus - chcesz utrzymać ciągłość wypłat? Nie przegap ważnego terminu! Sprawdź zmiany i najważniejsze informacje dotyczące świadczenia

"Rodzina 500+" to rządowy program, związany z pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.