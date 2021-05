500 plus na zdrowie wyrazem troski rządu o obywateli? Polacy dostaną 500 złotych na badania. Zasady nowego programu Ministerstwa Zdrowia

500 plus na zdrowie wyrazem troski rządu o obywateli?

Już niedługo kolejne świadczenie dołączy do rządowych propozycji. Mowa o 500 plus na zdrowie. Czy to wyraz troski rządu o obywateli? Ma być on realną pomocą zdrowotną w dobie pandemii. Przypomnijmy, że w czasach koronawirusa dostęp do służby zdrowia nie zawsze był kolorowy. Czy w tym czasie Polki i Polacy zaniedbali swój stan zdrowia?

Program, który proponuje Ministerstwo Zdrowia ma pomóc w:

diagnostyce i identyfikacji kłopotów zdrowotnych,

zadbaniu o siebie po okresie pandemii koronawirusa.

Bon zdrowotny ma być przeznaczony dla wszystkich tych, którzy przekroczyli granicę 40. roku życia. Kwota 500 złotych ma być: