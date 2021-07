500 zł dla zaszczepionych. Rząd ma nowy pomysł. Młodzi w wieku 18-25 lat dostaną 500 złotych za szczepienie przeciwko COVID-19? TK

Pixabay

500 zł za szczepienie - to kwota, jaką rząd ma zamiar skusić młodych w wieku 18-25 za udział w Narodowym Programie Szczepień. Do takich nieoficjalnych informacji dotarł "Fakt". To kolejne z działań promujących szczepienia obok kampanii z udziałem aktorów, czy sportowców oraz loterii szczepionkowej. Niestety zainteresowanie szczepieniami spada, a Polska liczyć się musi z kolejną falą koronawirusa.