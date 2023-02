51. Tyski Wieczór Uwielbienia. Stwórz we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha

- Poleciałem do sklepu, żeby przejrzeć się w lusterku (...) To jest ten czas, żeby spojrzeć w lustro, ale nie po to, by poprawiać to, co zewnętrzne, ale żeby spojrzeć dużo głębiej. I chciałbym zaprosić was wszystkich, by zajrzeć do takiego duchowego lustra i zobaczyć w jakiej duchowej kondycji rozpoczynam dziś Wielki Post, jakie jest moje serce, mój duch. Czy widzę radość, czy widzę dobro, a może widzę tylko moje fizyczne i duchowe obciążenia? Ból, chorobę. Ale lustro, w które naprawdę powinniśmy spojrzeć jest słowo Boże (...) Ono jest naszym pokarmem, a my często tego Słowa nie znamy