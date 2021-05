6. etap Tour de Pologne w Katowicach. Dokładna trasa i mapa jazdy indywidualnej na czas ZDJĘCIA

Tour de Pologne 2021: trasa etapów. Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze miastami etapowymi ZDJĘCIA

Wyścig Tour de Pologne 2021 rozpocznie się 9 sierpnia w Lublinie, a zakończy 15 sierpnia w Krakowie. Miastami etapowymi 78. TdP będą Bielsko-Biała oraz Katowice, w których usytuowane zostaną mety etapów, oraz Zabrze, gdzie wyznaczono start ostatniego etapu. Kolarze będą mieli do pokonania w sumie 1122 km, ale to właśnie etapy w naszym regionie - z trzema górskimi premiami I kategorii do Bielska-Białej oraz jazdy indywidualnej na czas w Katowicach mogą rozstrzygnąć losy rywalizacji. Zobaczcie trasę wyścigu i mapy etapów Tour de Pologne 2021.