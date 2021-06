6 śląskich miast zagrożonych utratą 2 mld zł na transformację z unijnego funduszu. Przez koncesję wydaną nowej kopalni w Mysłowicach

Początkowo wydawało się, że sankcje Komisji Europejskiej będą dotyczyć danego miasta, w którym budowana jest kopalnia, co samo w sobie byłoby dotkliwe – Mysłowice liczą na 144 mln zł z FST. Jak jednak potwierdził Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego, w ubiegłotygodniowej rozmowie w Radiu Piekary, inwestycja górnicza w Mysłowicach, może pozbawić unijnych pieniędzy cały podregion katowicki, a więc – oprócz Mysłowic – również: Katowice, Rudę Śląską, Chorzów, Siemianowice Śląskie oraz Świętochłowice. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma być bowiem dzielony na poziomie tzw. podregionów (tzw. jednostka NUTS-3). Przypomnijmy, że całe województwo na transformację górniczą otrzyma ok. 20 mld zł (ok. 4,4 mld euro).

Chełstowski podkreślił, że razem z prezydentami 6 miast podregionu wysłał do Komisji Europejskiej wspólne stanowisko w sprawie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz ewentualnych problemów wynikających z koncesji udzielonej kopalni w Mysłowicach. „Ewentualne wykluczenie podregionu katowickiego ze wsparcia środkami z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, z uwagi na planowane uruchomienie wydobycia węgla kamiennego na obszarze jednego złoża Brzezinka 3, położonego na terenie jednej gminy (Mysłowice), przy jednoczesnej likwidacji 4 kopalń (6 ruchów) do 2041 roku, uważamy za daleko niesprawiedliwe. Decyzja ta wywoła katastrofalne skutki z punktu widzenia możliwości efektywnego i sprawiedliwego przeprowadzenia procesu transformacji w województwie śląskim”.

- To poważny problem. Wciąż zabiegamy, na poziomie dwóch komisarzy unijnych: Fransa Timmermansa i Elisy Ferreiry, by tak drastycznych rozstrzygnięć jednak nie było. Bo jaką winę ponoszą mieszkańcy Rudy Śląskiej, Katowic czy Chorzowa za wydanie jednej koncesji w Mysłowicach – mówił marszałek Chełstowski.

- Jestem optymistą i wierzę, że wspólnie znajdziemy kompromisowe rozwiązanie. Nie wyobrażam sobie, żeby takie miasto jak Ruda Śląska, największa gmina górnicza w Polsce, nie dostała pieniędzy na łagodzenie skutków transformacji – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

- Staramy się działać wspólnie, bo wszyscy możemy ponieść konsekwencje, pomijając niesprawiedliwość decyzji Komisji Europejskiej – dodaje wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. - Analizujemy dokumenty, rozważamy, co zrobić, by nie ominęły nas pieniądze, które są potrzebne naszym miastom. Optymalnym rozwiązaniem byłoby cofnięcie koncesji, ale to decyzja rządu, bo przecież to nie prezydenci o niej decydowali.