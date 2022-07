7 magicznych miejsc w Beskidach. Zapraszamy w góry - to pomysł na wakacyjną wycieczkę

Mamy pierwszy lipcowy weekend. Pogoda, zwłaszcza w niedzielę, powinna być naprawdę fajna - temperatury na mocnym plusie, do tego sporo słońca. Czegóż chcieć więcej? To znakomita okazja do tego, żeby samemu, z rodziną lub znajomymi pojechać w Beskidy. Jeśli ktoś nie ma sprecyzowanych planów, powinien wybrać się w jedno z kilku niepowtarzalnych miejsc w Beskidach, które zasługują na miano "cudu". Takich wyjątkowych miejsc jest kilka. Dotarcie do nich dostarczy nam niezapomnianych wrażeń.

