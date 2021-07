727 metrów w ciemnościach. Zobaczcie najdłuższy tunel kolejowy na Śląsku, jest najstarszy w Polsce. Architektoniczny cud z Rydułtów

Prowadzi tam jeden tor, pasażerowie na trasie są przyzwyczajeni, że nagle na długi czas zapadają ciemności. Za to przyjezdni podróżni nie kryją zaskoczenia, bo zdaje się, że tunel nie ma końca. To prawdziwa perełka industrialna - cud ówczesnego budownictwa. Nic dziwnego, że ponad dekadę temu władze Rydułtów chciały, aby obiekt wpisać na listę Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki, ale nie udało się. Wszystko dlatego, że wciąż przejeżdżają tam pociągi i póki co niemożliwe jest udostępnienie go zwiedzającym.