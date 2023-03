8 Marca - Dzień kobiet. Mamy NAJLEPSZE ŻYCZENIA dla pań: skopiuj, pobierz kartki, wyślij SMS. Zobaczcie galerię Barbara Romańczuk

Dzień Kobiet to szczególny czas, kiedy możemy podziękować kobietom za to jakie są. To okazja, aby docenić ich wkład w nasze życie, ich determinację i siłę, którą wykazują każdego dnia. To czas, kiedy składamy życzenia wszystkim kobietom: matkom, siostrom, córkom, przyjaciółkom czy partnerkom. Zaskocz najbliższe kobiety życzeniami! Przygotowaliśmy dla was piękne kartki do pobrania oraz wierszyki, życzenia i rymowanki, którymi możecie zasypywać je od samego rana! Sprawdźcie!