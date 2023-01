9 filmów Jerzego Skolimowskiego, które powinien znać każdy. Sprawdź listę klasycznych dzieł reżysera

Jerzy Skolimowski ma szansę na Oscara

„IO" to opowieść o tytułowym cyrkowym osiołku, którym opiekuje się artystka sceniczna Kasandra (Sandra Drzymalska). Opiekunka zwierzęcia zostaje odsunięta od pupila w momencie, gdy komornicy postanawiają zająć się cyrkiem. Film koncentruje się na dalszych losach IO, trafiającego z rąk do rąk. Fabuła oparta jest na klasycznym filmie Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze!".

9 filmów Skolimowskiego - sprawdź listę

Nominacja dla najnowszego filmu Jerzego Skolimowskiego to świetny pretekst do tego, aby przypomnieć sobie lub nadrobić najbardziej znane tytuły w filmografii reżysera. Wśród nich znajdują się produkcje, do których zaangażowane zostały rozpoznawalne postacie światowego aktorstwa, m.in. Jeremy Irons. Gatunkowa różnorodność, egzystencjalne rozterki, reżyseria na niezwykle wysokim poziomie - to wszystko znajdziecie w poniższej liście 9 filmów stworzonych przez Polaka.