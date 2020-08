9 osób zginęło. Czy droga krajowa nr 88 jest przeklęta? W ciągu ostatnich kilku lat wydarzyło się tam ponad 900 wypadków i kolizji

Już wiadomo, że kierowca samochodu osobowego, który nie uczestniczył w samym wypadku, ale spowodował wywrócenie się busa - nie trafił do aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy dla 67-latka z Cieszyna. Co nie zmienia faktu, że - jak już dzisiaj wiemy - mężczyzna ten usłyszał ostatecznie zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

- Zatrzymany to kierujący innym pojazdem niż te biorące udział w zdarzeniu, który mógł mieć związek z wypadkiem bądź go spowodować. Jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - mówiła jeszcze w niedzielę, na gorąco, prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Z ustaleń śledczych wynika, że 67-latek podczas wykonywania manewru wyprzedzania nie zauważył busa, który nadjeżdżał z naprzeciwka. To mogło doprowadzić do zjechania busa na pobocze, co w konsekwencji spowodowało przewrócenie się pojazdu i uderzenie w nadjeżdżający z naprzeciwka autobus.