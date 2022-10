90-lecie żużla w Rybniku. W ramach obchodów jubileuszu miniżużlowy klub Rybki Rybnik zorganizowały I Memoriał Antoniego Woryny

Villads Pedersen został historycznym zwycięzcą pierwszej odsłony Memoriału Antoniego Woryny na miniżużlu w Rybniku. Na podium znalazł się przedstawiciel Rybek Rybnik - czyli gospodarza sobotniej imprezy - Krzysztof Harendarczyk. Impreza zorganizowana została w ramach jubileuszu obchodów 90-lecia istnienia sportu żużlowego w mieście.

Memoriałowe ściganie przyciągnęło na trybuny stadionu miniżużlowego w Rybniku-Chwałowicacch spory tłumek kibiców. Panowała iści rodzinna atmosfera. Na trybunach, obok kibiców żużlowych, zasiedli zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Mikkel Michelsen Mistrz Europy, skoczek narciarski Paweł Wąsek czy legenda czarnego sportu Andrzej Huszcza. Byli też zawodnicy rodem z Rybnika - Kamil Cieślar, Jerzy Wilim, Kamil Wieczorek. Na starcie też zaroiło się od gwiazd. Największą z nich był Villads Pedersen, czyli obecny Mistrz Europy na miniżużlu.

I to on on zakończył zawody na najwyższym stopniu podium. Obok niego, na drugim miejscu uplasował się Philip Conrad Toft Ekfeldt z Danii, trzeci był reprezentant gospodarzy Rybek z Rybnika - Krzysztof Harendarczyk.