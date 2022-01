99. urodziny Zbigniewa Rylskiego ps. "Brzoza" żołnierza Batalionu "Parasol" z Klubem JWK Lubliniec

Zbigniew Rylski ps. "Brzoza" - 99. urodziny

Pierwszą część uroczystości 99. urodzin Zbigniewa rylskiego rozpoczęła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie uczestnicy spotkania udali się na salę katedralną, by uczcić jubilata.

Wykształcenie i harcerstwo do 1939 r.

Uczeń Szkoły Powszechnej im. Konarskiego, a następnie Gimnazjum Przyrodniczo-Matematycznego im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. W początkach 1939 r. wraz z rodziną wyjechał do Dubna na Wołyniu, gdzie służbowo został przeniesiony jego ojciec - pułkownik służby stałej piechoty WP; tam kontynuował naukę w trzeciej klasie gimnazjum.

Wraz z rodziną zamieszkał na terenie koszar 43. Pułku Piechoty Strzelców Legionu Bajończyków z Dubna. Należał do ZHP, początkowo do drużyny garnizonu 39. pp. Strzelców Lwowskich w Jarosławiu, a następnie do drużyny garnizonu 43 pp. w Dubnie. Posiadał stopień harcerski ćwika. Wszystkie obozy harcerskie jakie spędzał w czasie wakacji, organizowane były przy jednostce wojskowej, w okresie tzw. obozów przed manewrami.