998: numer alarmowy straży pożarnej od 9 września będzie przełączony na 112. Pożar w woj. śląskim zgłosisz dyzpozytorom CPR

Śląskie jest kolejnym województwem, gdzie numer 998 przełączany będzie na 112. Zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, docelowo odbiór zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 998 odbywać się będzie w Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

Nie oznacza to jednak, że numer 998 zniknie. Numer będzie działał nadal, jednak każdy kto na niego zadzwoni, nie połączy się bezpośrednio z Państwową Strażą pożarna, a z dyspozytorem CRP i to właśnie on będzie kwalifikował zgłoszenie, które zostanie przekazane odpowiednim służbom.