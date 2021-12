Abp Adrian Galbas przejmuje Archidiecezję Katowicką. jako koadiutor. Wiktor Skworc odejdzie. To decyzja papieża Franciszka PAS, MCH

Nowym arcybiskupem Archidiecezji Katowickiej zostanie biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas, pochodzący z Bytomia. Taką decyzję właśnie podjął papież Franciszek. Oznacza to, że Wiktor Skworc odejdzie. Abp Adrian Galbas decyzją papieża został arcybiskupem koadiutorem, co oznacza, że po odejściu abp Skworca to on ostatecznie będzie nowym metropolitą katowickim.