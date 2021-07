Absurdalne przepisy pandemiczne. Legalny wjazd na Słowację wiąże się z nakłamaniem w formularzu

Słowacja zmieniła przepisy wjazdu na swój teren i aktualnie zaszczepienie i dokument potwierdzający nie są wystarczające. Każda osoba, która chce przekroczyć granicę Słowacji musi również wypełnić formularz lokalizacyjny przez internet - czytamy w Onecie.

"Kilka dni temu chciałam wybrać się na słowacką część Tatr, by zdobyć szczyt Krywania. Zaczęłam wypełniać ten słowacki formularz i okazało się, że muszę w nim podać adres, pod którym będę spała w tym kraju. Szkopuł w tym, że ja tam nie chcę nocować. Wrócę do Polski jeszcze tego samego dnia. Takiej opcji w formularzu jednak nie ma. Nie wiem co z tym począć" - mówi Onetowi Maria Tobosko, turystka z Poznania.

Na tę chwilę słowackie ministerstwo zdrowia nie odpowiedziało na pytania Onetu dotyczące kontrowersyjnego formularza lokalizacyjnego.

Źródło: Onet.pl