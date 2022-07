Ach, Madeleine! Recenzja filmu „Sekret Madeleine Collins”

To podwójne życie prowadzi w filmie atrakcyjna, śliczna blondynka, belgijska aktorka - Virginie Efira, która kilka miesięcy temu pojawiła się na naszych ekranach w skandalizującym filmie "Benedetta" Paula Verhoevena. Czy w „Sekrecie Madeleine Collins” też jest godna potępienia? No bo jak świat światem, to przecież prowadzenie „podwójnego życia” zawsze jest uważane za domenę mężczyzn (sarkastycznie, poza protokołem: „chłop jak nie ma na boku, to ma albo źle w głowie albo w kr…”).

W Paryżu Judith jest żoną Melvila - szanowanego, poważnego dyrygenta orkiestry symfonicznej z dwójką nastoletnich chłopców, zaś w Genewie – jako Margot - dzieli mieszkanie z poszukującym pracy Abdelem (zdaje się, że dzięki znajomościom „żony” załapał się na etat kierowcy) i jest matką kilkuletniej Ninon. Zrazu doskonale radzi z tym dualizmem tożsamości, śledzimy misternie utkaną intrygę, rodzaj thrillera psychologicznego, w którym bohaterka zmienia miejsca zamieszkania i bez zmrużenia okiem informuje rodzinę o konieczności kolejnego wyjazdu na 3-4 dni. A przychodzi jej to tym prościej, że pracuje jako tłumaczka, toteż najłatwiej jest stwierdzić, że ciągle ma konferencje, sympozja, obrady w różnych zakątkach Europy: raz jest Hiszpania, innym razem Polska (stąd też pojawia się nazwa Warszawy), choć Judith/Margot kursuje jedynie na trasie Genewa-Paryż. Obaj partnerzy zaczynają jednak mieć dość tych podróży, Abdel mówi: „skończ z tym, dokąd my zmierzamy, chcę by ktoś przy mnie był cały czas, córka chce abyś była przy jej zasypianiu”. Buntuje się też Melvil, który zostając szefem filharmonii, będzie rzadziej bywał w domu. Ale przede wszystkim na ciągłych „rozstaniach i powrotach” cierpią dzieci: smutek „szwajcarskiej”, kilkuletniej Ninon – „mamo, nie jedź”, choć jednocześnie daje się nabierać na fantazje matki i z tęsknotą w głosie pyta: „a w tych innych krajach też jesteś moją mamą?” Inaczej zachowuje się w Paryżu nastoletni Joris; to rodzaj buntu i jednocześnie podejrzenie, że coś jest „nie tak”. W podsłuchanej w ogrodzie rozmowie telefonicznej matki z Abdelem słyszy czułe słowa („całuję i kocham”), a przecież miała to być rozmowa z…Jordańczykami, uczestnikami domniemanej konferencji!