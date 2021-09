Adam Baumann nie żyje. Aktor zmarł nagle w Katowicach. Zagrał w ponad 130 rolach teatralnych

Adam Baumann nie żyje

Adam Baumann na scenie, jako postać, umierał przynajmniej kilkanaście razy, obsadzano go bowiem nie tylko w rolach komicznych, do których miał wrodzone predyspozycje, ale też w dramatach, o których aktorzy mówią „ciężki kaliber”. Ale raz, w 2009 roku, w realnym życiu umierał naprawdę. I to trzykrotnie, bo jego serce stawało, choć reanimowano go kilka godzin.