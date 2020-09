Adam Klocek został nowy dyrektorem Filharmonii Częstochowskiej. Znany dyrygent będzie pełnił swoją funkcję przez pięć sezonów

Już jako dziesięciolatek Adam Klocek dyrygował orkiestrą warszawskiej szkoły muzycznej z ul. Miodowej. Jego zainteresowania i zdolności dyrygenckie zauważył Jerzy Maksymiuk, mianując go swoim asystentem. Obok mistrza Maksymiuka Adam Klocek wystąpił dyrygując orkiestrami filharmonicznymi i studenckimi m.in. w Filharmonii Bałtyckiej oraz Filharmonii Krakowskiej.

Głównym nurtem rozwoju artysty stała się potem jednak kariera wiolonczelisty. Adam Klocek jest laureatem licznych konkursów wiolonczelowych m.in. w Poznaniu, Kolonii, Monachium i Nowym Jorku oraz nagród i stypendiów (C.M. von Webera, Interlochen Center for Arts, Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej EBU). Został też zaproszony do udziału w pierwszym wykonaniu ,,Concerto Grosso” Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora, a za premierowe nagranie ,,Concerto Grosso” z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita otrzymał nagrodę Fryderyka 2002. Uczestniczył w festiwalu Europalia czy w inauguracji VIII Forum Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej. W styczniu 2003 roku wystąpił na galowym koncercie inaugurującym Rok Krzysztofa Pendereckiego w Filharmonii Narodowej. We wrześniu kolejnego roku, wraz z Sinfonia Varsovia, dokonał prawykonania napisanego dla niego ,,Koncertu wiolonczelowego” Krzesimira Dębskiego. Odbył też tournées po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Występował również w okrzykniętym przez BBC jako rewelacja duecie z pianistą Leszkiem Możdżerem – ich krążek ,,Możdżer/Klocek – live in Warsaw” został jednym z bestsellerów roku 2005.