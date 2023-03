Adam Matysek: Górnik Zabrze jest finansowo przygotowany na zmianę trenera, a Podolski już przeprosił

Rozmowa z Adamem Matyskiem, prezesem Górnika Zabrze

Jak wygląda sytuacja z trenerem Bartoschem Gaulem?

Rozumiem dzisiejsze media, że potrzebują informacji. Mam jednak wrażenie, że wszystkie czekały na komunikat, że trener został zwolniony już po spotkaniu w Białymstoku, a ponieważ takiego nie było to dziennikarze czuli się rozczarowani. A my potrzebujemy czasu na analizę sytuacji. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku sportowego, ani ja, ani trener, ani piłkarze, ani kibice. Chcieliśmy jednak trochę spokoju, żeby ta drużyna przygotowała się z trenerem jak najlepiej do meczu z Wisłą Płock, bo było mało czasu. Wydaje mi się, że to klub ma prawo decydować o tym jak i w którym momencie poinformuje o planach klubu.

Czyli według pana to nie jest moment na taką informację?

Naszym planem jest zwycięstwo nad Wisłą Płock. To bezdyskusyjne, żeby złapać trochę oddechu. Potem jest przerwa na reprezentację i będziemy rozmawiać z trenerem i pionem sportowym jak to dalej ma wyglądać.