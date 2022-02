Adam Słomka: Ukrainie potrzebne jest również wsparcie zbrojne

W całym kraju przygotowano różne formy pomocy dla Ukraińców, którzy zmagają się z wojną. Prócz rządu w ich organizacje zaangażowało się mnóstwo ludzi, którzy chcą pomagać naszym bliskim sąsiadom i okazać wsparcie w tym trudnym dla nich okresie. Czy można zrobić coś jeszcze by pomóc Ukrainie? Prócz pomocy humanitarnej organizowana jest również pomoc zbrojna.

Jesteśmy w trakcie tworzenia Legionu Polskiego. Zbieramy ludzi, którzy będą chętni na podróż do Lwowa i walkę za wolność Ukrainy, planujemy wyruszyć w sobotę. Polscy obywatele będą mieli możliwość okazania realnego wsparcia. To przykład braterstwa, który muszą zobaczyć Ukraińcy. Uważam, że to nasza rola, by wesprzeć ich również w ten sposób. Wsparcie w formie czynów też jest potrzebne - mówi Adam Słomka, przewodniczący KPN