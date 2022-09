Adam Wesołowski: Jako „bajtel” miałem styczność z przestrzenią industrialną, dlatego teraz tworzę muzykę w hutach i kopalniach

Panie Dyrektorze, patrząc na bogatą listę Pana kompozycji można zauważyć, że wiele z nich powstawało w przestrzeni industrialnej. Skąd u Pana zamiłowanie do tworzenia muzyki w takim otoczeniu?

Zamiłowanie pojawiło się z przywiązania do śląskiej ziemi, lokalnego patriotyzmu i chęci pokazania pięknej historii tego miejsca, a także podtrzymywania pamięci o tej historii. Stąd w mojej głowie zrodził się pomysł na tworzenie muzyki industrialnej, która odnosi się do naszej historii, ale jednocześnie patrzy w przyszłość. Za sprawą tej muzyki łączymy przestrzeń industrialną, dźwięki industrialne z naturalnymi dźwiękami instrumentów. Jest to łączone w sposób innowacyjny, nowoczesny, więc jednocześnie ujmujemy historię i przyszłość, będąc w teraźniejszości.

Czy jakaś z industrialnych kompozycji zapadła Panu najbardziej w pamięci?

Myślę, że wszystkie industrialne kompozycje, czyli zarówno Sinfonia Industrialna, jak i Symfonia Industrialna oraz Silver Concerto w pełni absorbują moją pamięć. Chociażby z uwagi na to, że są to kompozycje często wykonywane w Polsce i poza granicami naszego kraju, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Ponadto pamięć wzmacnia reakcja publiczności, która zazwyczaj jest bardzo entuzjastyczna. Nieskromnie dodam, że koncerty z udziałem tych kompozycji kończą się zazwyczaj owacjami na stojąco.