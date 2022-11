Adwent 2022: Kiedy się zaczyna? Czego nie powinniśmy robić w tym czasie? Co trzeba wiedzieć? Odpowiadamy! Barbara Romańczuk

Adwent w Kościele katolickim zaczyna się w niedzielę, 27 listopada. Jednak zamiast tego, wiele osób już czuje ducha świąt. Nic w tym dziwnego, skoro w witrynach pojawiają się co rusz nowe ozdoby świąteczne, a w radiach grają świąteczne piosenki. Adwent to jednak bardzo ważny czas w życiu katolika. Co można, a czego nie powinno się robić w Adwencie?