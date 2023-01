AFERA: znany biznesmen z Rybnika zniknął z firmowymi pieniędzmi, zostawiając na lodzie podwykonawców? Sprawę bada prokuratura

Spółka Pamira płaciła regularnie, pieniądze nie szły do podwykonawców

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia

Właściciel dużej firmy budowlanej Budinż mającej siedzibę w Jejkowicach, która realizowała na terenie powiatu spore inwestycje, między innymi budowała w Rybniku-Stodołach hotel Bel Mon Resort ulotnił się z pieniędzmi wypłaconymi przez inwestora i zostawił na lodzie swoich podwykonawców. Z naszych informacji wynika, że poszkodowanych jest co najmniej kilkanaście większych i mniejszych firm - i takich dla których Budinż wykonywał zlecenia i takich, które dla sporego przedsiębiorstwa pracowały jako podwykonawcy.

Spółka Pamira wpłaciła na konto firmy Budinż 6 mln zł

Poszkodowana jest także duża spółka Pamira, która zainwestowała w rewitalizację ośrodka w Rybniku-Stodołach, a która wypłaciła spółce Budinż 6 milionów złotych i to nie tylko za prace już wykonane, ale także za te, które firma z Jejkowic dopiero miała w Stodołach zrealizować. Sprawa trafiła do prokuratury, a zawiadomienie oprócz pokrzywdzonej spółki Pamira złożyła także… żona właściciela Budinżu.

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia

- Potwierdzam, wpłynęły do nas dwa zawiadomienia. Najpierw wpłynęło zawiadomienie żony właściciela firmy, potem 23 grudnia wpłynęło kolejne, złożone przez spółkę Pamira. To zostało połączone do jednego śledztwa, prokurator przekazał sprawę policji tytułem przeprowadzenia czynności – potwierdza nam Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca Prokuratora Rejonowego w Rybniku.