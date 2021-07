Agata Perenc i Julia Kowalczyk - dżudoczki z Rybnika polskimi nadziejami w Tokio

31-letnia Agata Perenc od lat w światowej czołówce judo. Nominację do kadry Polski miała dostać już na poprzednie Igrzyska do Rio de Janeiro, ale kontuzje pokrzyżowały jej plany.

- Miałam wtedy mnóstwo żalu, myślałam czemu znowu ja. Ale bardzo pomogli mi wtedy najbliżsi. Przekonali mnie, że jeszcze przyjdzie mój czas, mój moment. I teraz on nadszedł – mówi zawodniczka. - Nie ma co ukrywać, dla mnie te igrzyska olimpijskie będą „wisienką na torcie”. Dla każdego sportowca, który trenuje dyscyplinę olimpijską to jest najważniejsze wydarzenie do którego dąży. Dla mnie to życiowy wynik i realizacja sportowego założenia. Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się, są na bardzo wysokim poziomie. Sądzę, że o wyniku będzie decydować dyspozycja dnia, przede wszystkim nastawienie mentalnie – mówi Agata Perenc.