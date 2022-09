Agnieszka Chylińska kręciła teledysk w Bytomiu. Artystka nagrał nowy album. Posłuchajcie jej nowej piosenki! ZDJĘCIA

Agnieszka Chylińska kręciła teledysk w Bytomiu

Na jesień tego roku zaplanowano premierę najnowszego albumu Agnieszki Chylińskiej, piosenkarki, pisarki książek dla dzieci i niestrudzonej jurorki programu Mam talent! Będzie on zatytułowany „Never Ending Sorry”. W Bytomiu nakręcony został teledysk do utworu „Kiedyś do Ciebie wrócę”, który znajdzie się na najnowszym krążku.