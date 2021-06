Agnieszka Chylińska wraca na scenę. Artystka kontynuuje trasę koncertową na 25-lecie działalności. Wystąpi m.in. w Katowicach i Krakowie

Zaplanowana trasa koncertowa została przerwana z powodu pandemii koronawirusa. Koncerty musiały zostać przeniesione na inny termin ze wzglądu na prowadzony lockdown.

Artystka wraca pełna energii i stęskniona za fanami. Jej koncerty po przerwie odbędą się w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Toruniu i Krakowie. Ruszyła ponowna sprzedaż biletów na przełożone koncerty. Dodatkowa pula biletów jest dostępna w systemie ebilet.

Agnieszka Chylińska to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, która obecnie obchodzi 25-lecie swojej działalności artystycznej. Jubileuszowe koncerty odbywają się w największych miastach w Polsce.

- Na samą myśl o mojej trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność. Bo koncert to zawsze duet: artysta i ludzie, którzy go cenią i uwielbiają słuchać - mówi o swojej trasie koncertowej Agnieszka Chylińska.