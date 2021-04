Agresywny pielgrzym zaatakował pracowników Straży Jasnogórskiej. Zgłosił sie sam na policję i usłyszał zarzuty

Ujawnienie nagrania z monitoringu pomogło w sprawie

W poniedziałek częstochowska Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym utrwalony był wizerunek sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej pracowników Straży.

- Dzięki wzorowej współpracy z mediami nagranie zostało rozpowszechnione, co przyniosło wymierny efekt. W środę 51-letni mieszkaniec Gliwic sam zgłosił się do komisariatu. Policjanci z Częstochowy pojechali do gliwickiej jednostki, gdzie zatrzymali 51-latka, a następnie doprowadzili go do częstochowskiej prokuratury - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z KMP w Częstochowie.