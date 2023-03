Aicon 2023 w Rybniku: Młodzi ludzie zafascynowani kulturą Japonii anime bawią się na dwudniowym konwencie. Zobaczcie te stroje! Szałowe!

Są młodzi ludzie z Łodzi, Piotrkowa, Tomaszowa Mazowieckiego. Co ich łączy? Pasja do kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, chęć przebrania się, spędzenia czasu w nieco innym świecie. Bo tak to trzeba napisać - dla nas - dorosłych - to zupełnie inny świat. W Rybniku, na terenie Zespołu Szkół Technicznych trwa Aicon 2023, czyli konwent miłośników Japonii, japońskich bajek, komiksów. Wydarzenie to odbywa się w mieście już od 10 lat! Spotkania trwają przez 2 dni- bez przerwy. Odbywają się w tym czasie różnorodne atrakcje takie jak – panele, prelekcje, warsztaty, pokazy sztuk walki, koncerty, turnieje, gry planszowe, konkursy cosplay. Udostępniona zostaje także sala z konsolami, sala z matami do tańczenia, sala karaoke i wiele innych.

Grupy młodych ludzi przebranych za postacie z bajek, anime, filmów dla młodzieży - stojące przed popularnym, rybnickim "Tyglem" wzbudzają ogromne zainteresowanie i przechodniów i kierowców. Nie ma się co dziwić. Są barwni, radości, usmiechają się i przede wszystkim - świetnie się bawią. Do Rybnika zjechali z całego kraju.