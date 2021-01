Akademia Mądrego Dziecka. Radosne odkrywanie świata! Nowe książeczki od HarperKids

HarperKids (imprint HarperCollins Polska) proponuje dzieciom kolejną odsłonę cyklu Akademia Mądrego Dziecka, która bawi, uczy i wspomaga wszechstronny rozwój dziecka. Za to cenią go rodzice i opiekunowie. Tym razem do rąk czytelników trafią aż trzy nowe podserie – Pierwsze zagadki, Niesamowite zwierzęta oraz Zwyczaje zwierząt, a także kolejne tytuły w ramach dobrze znanego i lubianego cyklu – Pierwsze bajeczki. Książki zapraszają młodsze dzieci i ich rodziców oraz opiekunów, do wspólnej nauki, zabawy, oglądania i odkrywania otoczenia. Wszystkie nowości są już dostępne w sprzedaży.

Małe dzieci, to mali odkrywcy. Chcą wiedzieć wszystko na temat tego co dzieje się wokół nich. Jak zatem pokazać dzieciom w ciekawy sposób, jak działa świat? Z pomocą przychodzi Akademia Mądrego Dziecka. Książeczki z tej serii oprócz wartościowych informacji zawierają też atrakcyjne detale, jak ruchome elementy, okienka czy rozkładane strony, które pobudzają ciekawość maluchów i zachęcają je do interakcji, wspierając przy tym również np. małą motorykę. Pierwsze zagadki Wybór czterech tytułów z prostymi, angażującymi zagadkami dla najmłodszych i niespodzianką za prawidłowe ich rozwiązanie – „Nad morzem”, „Mój świat”, „Zwierzęta” i „Smakołyki”. Książeczki pomagają ćwiczyć wyobraźnię i uczą abstrakcyjnego myślenia. Zachęcają do szukania związków przyczynowo - skutkowych. W każdej pozycji dziecko znajdzie 5 dużych ilustracji. Strony są złożone na czworo, a maluch stopniowo odsłania fragmenty obrazka i poznaje podpowiedzi, ćwicząc przy tym sprawność dłoni i palców. Na końcu ukryto różne niespodzianki - puzzle, kolorowankę wodną wielokrotnego użytku, a nawet lusterko!

Niesamowite zwierzęta Wyjątkowe książki pełne barwnych ilustracji z ruchomymi, obrotowymi elementami, które pokazują, jak świat zwierząt inspiruje ludzi tworzących budynki, maszyny, a nawet projektujących ubrania! Co ryby mają wspólnego z dachami naszych domów? Czego nauczyły nas żyrafy? Jakie zwierzę zainspirowało twórców roweru górskiego? Jaki samochód powstał na wzór biedronki? Te i wiele innych informacji znajdują się w książkach „Niesamowite zwierzęta. Ubrania”, „Niesamowite zwierzęta. Budynki” i dwóch częściach „Niesamowite zwierzęta. Maszyny”. Zabawa ruchomymi elementami to doskonałe ćwiczenie małej motoryki! Zwyczaje zwierząt Kolorowe książeczki, w których każda strona to mini zagadka dla najmłodszych czytelniczek i czytelników! Na każdej z nich dzieci znajdą ilustrację oraz pytanie o to, co na niej jest. Po rozłożeniu złożonej w harmonijkę strony dostaną odpowiedź okraszoną ciekawostkami z życia zwierząt. To co na pierwszy rzut oka wydaje się być latarnią morską to sowa, która nie śpi w nocy! Ryba na talerzu zmienia się w wielkiego wieloryba, który potrafi zjeść dwie tony kryla! „Chcę jeść! Zwyczaje zwierząt” opowiada o tym, jak zwierzęta zdobywają pożywienie i zachęca dziecko do podejmowania prób samodzielnego zjedzenia zdrowego posiłku. „Chcę spać! Zwyczaje zwierząt” pokazuje nocne zwyczaje różnych zwierząt i tłumaczy czemu sen jest dla nas bardzo ważny. Zadawanie pytań maluchom, pobudza ich wyobraźnię.

Pierwsze bajeczki Kolejne tytuły to dalsze niespodzianki. W znanym cyklu Pierwsze bajeczki, ukazały się tym razem „Dzień dobry szczeniaczku!”, „Dzień dobry, kotku!” i „Dzień dobry, pingwinku!”. To proste historie i przyjazne ilustracje. Ruchome obrazki znane z innych pozycji uatrakcyjniają przekaz, wzbudzając zainteresowanie wśród maluchów, rozwijają sprawność manualną i dostarczają mnóstwo radości. Proste obrazki przemawiające do wyobraźni małego dziecka prowokują je do zadawania wielu pytań. Historyjki snute przy tej okazji stają się pretekstem do konwersacji o świecie, o uczuciach, których dziecko już doświadcza, nie rozumie i chce poznawać. Soczyste, zabawne i dynamiczne ilustracje dostosowane do wieku dziecka zachęcają do rozmów.

