Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej będzie współpracować z Huawei Polska

23 września firma Huawei Polska rozpoczęła partnerstwo z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Nowo zawarta umowa, podpisana została przez rektor Akademii WSB - dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Z kolei firmę Huawei reprezentował Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. Porozumienie zakłada wielopoziomową współpracę obydwu instytucji w zakresie edukacji studentów.

- Transformacja cyfrowa jest jednym z kierunków strategicznych Akademii WSB. Sztuczna inteligencja, automatyzacja, elektromobilność i cyberbezpieczeństwo zmieniają rynek pracy, co determinuje model współczesnego kształcenia. Ważne jest, aby absolwent studiów wyższych był przygotowany nie tylko do dynamicznego rynku pracy, ale też do aktywnego życia, do którego technologia wkracza coraz bardziej – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB.