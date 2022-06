Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach będzie walczyć ze zniekształceniami kręgosłupa i otyłością u dzieci

Skala Problemu

Program skupi się na najmłodszych uczniach szkół podstawowych. Jego celem jest rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie wad postawy, a także nauczenie dzieci i ich rodziców sposobów zapobiegania kształtowania się niewłaściwych nawyków, prowadzących do powstania skrzywień kręgosłupa. Osoby ze zdiagnozowanymi wadami postawy dowiedzą się, jak uniknąć powikłań wynikających z choroby.

Prowadzony przez studentów AWF program rozpocznie się od testów przesiewowych, przeprowadzanych na terenie szkół podstawowych województwa. To za ich pomocą uczniowie zostaną podzieleni na tych, którzy w przyszłości będą mogli uczestniczyć w programach sportowych i tych, który otrzymają skierowanie do utworzonych przez Akademickie Centrum Medyczne poradni wad postawy. W tych badaniach wyłonione zostaną także dzieci z otyłością i cukrzycą, które skierowane zostaną do poradni specjalistycznych.