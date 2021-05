Akademik BaseCamp w Katowicach już jest gotowy. Otwarcie we wrześniu 2021. Ile kosztują pokoje?

Hej, studenci! Możecie już rozważać rezerwację pokoju lub apartamentu w prywatnym akademiku na osiedlu Paderewskiego w Katowicach - pierwszym tego typu w mieście. Zbudowano go od podstaw. Otwarcie: we wrześniu 2021. Oficjalny adres: Paderewskiego 30. Pomieści 700 pokoi, patio, siłownię, miejsca do nauki, pralnię, kawiarnię, sklepik - wszystko, czego studentowi potrzeba do życia. W maju 2021 z południowej elewacji zdjęto rusztowania i można zobaczyć, jak się prezentuje. Zobaczcie zdjęcia z budowy z maja 2021. A niżej - ceny pokoi i więcej informacji o BaseCamp Katowice.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA