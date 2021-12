Akcja Choinka dla życia. Oddaj krew w wyznaczonym punkcie i zdobądź świąteczne drzewko

Warto pomagać, a już szczególnie oddawać krew, która ratuje innym ludziom życie. Zapotrzebowanie na krew nigdy nie będzie małe. Oddając krew pomagamy osobom, którzy jej potrzebują podczas operacji, po wypadkach, w ramach ciężkich chorób. Ratujemy tym samym życie.

W tym roku Lasy Państwowe we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 16 grudnia przeprowadzą akcję Choinka dla życia. Osoby, które wybiorą się do wyznaczonych punktów i oddadzą krew otrzymają w podziękowaniu naturalne drzewko prosto z lasu.

W województwie śląskim, 16 grudnia (czwartek), krew będziemy mogli oddać w dwóch miejscach. Krwiobus stanie przy Galerii Katowickiej (ul. 3 Maja 30). Będziemy mogli udać się także do RCKIK w Raciborzu przy ulicy Sienkiewicza 3A.

- Drzewka z Lasów Państwowych pochodzą z planowanych przez leśników cięć pielęgnacyjnych oraz ze specjalnych plantacji choinkowych. Najczęściej są to miejsca w lesie, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi lub w przyszłości planowane jest inne wykorzystanie tej powierzchni. By ograniczyć liczbę niewykorzystanych drzewek do minimum, choinki są cięte i dostarczane na bieżąco - wyjaśniają Lasy Państwowe.