Akcja Fundacji Arka przed Galerią Katowicką "Dajemy rzeczom drugie życie. Ratujemy zwierzęta". Wystarczy przynieść niepotrzebne rzeczy

I Strzemieszycki Marszobieg w Dąbrowie Górniczej. Sport, muzyka, samochody, motocykle i dobra zabawa

Strzemieszycki I Marszobieg „Poznajmy się” to coś więcej niż sport i rekreacja, to radość i wspólne zaangażowanie wielu środowisk. Potwierdziła to pierwsza edycja tej imprezy, która miała miejsce w sobotę 12 września na stadionie Unii.