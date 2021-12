Akcja ratownicza GOPR w Beskidach. Ratowali mężczyznę na szlaku na Przełęcz Karkoszczonka JAK

Miniony weekend nie należał do najspokojniejszych dla ratowników Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interweniowali kilkadziesiąt razy, z czego do najpoważniejszej sytuacji doszło na żółtym szlaku pomiędzy Brenną Bukową a Przełęczą Karkoszczonka, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia u turysty.