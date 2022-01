Akcja ratunkowa GOPR na Babiej Górze. Biegacze utknęli pod szczytem. Groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo Tomasz Breguła

Akcja ratownicza GOPR na Babiej Górze. Dwoje biegaczy górskich straciło orientację i utkwiło na Babiej Górze w Beskidach. Ratownicy GOPR potrzebowali ok. godziny, by do nich dotrzeć. W górach panują trudne warunki pogodowe oraz orientacyjne, poszukiwanym groziło wielkie wielkie niebezpieczeństwo.