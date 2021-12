Akcja ratunkowa w KWK Bielszowice trwa. Ratownicy szukają 42-letniego górnika. Drążą podkop. Pracują w ekstremalnych warunkach Piotr Chrobok

Ratownikom górniczym nie udało się jeszcze dotrzeć do 42-letniego górnika, poszukiwanego od soboty, po tym jak w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej doszło do silnego wstrząsu, który na poziomie 780 wywołał zawał. - Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach - mówi Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej. Przypomnijmy, że wcześniej udało się dotrzeć do zasypanego pod ziemią 30-latka. Mężczyzna trafił do szpitala w Sosnowcu jego stan oceniany jest jako dobry.