Akcja "Serce". Lotnicy pomogli w transporcie serca dla pacjenta Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Lotnicza pomoc w transporcie serca

W sobotę 28 sierpnia około południa koordynator pobrań narządów do transplantacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zwrócił się do zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP o pomoc w transporcie serca dla jednego ze swoich pacjentów. Rozpoczęła się akcja "Serca". Liczył się czas. Transport lotniczy pomógł ograniczyć transport do 1,5 godziny zamiast 4 godzin.