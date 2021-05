Akcja "Zaszczep się w majówkę" w Rzeszowie przedłużona

W poniedziałek w Rzeszowie z akcji „Zaszczep się w Majówkę” skorzystało w sumie 1020 osób. W ciągu trzech dni majówki swoją dawkę szczepionki Johnson&Johnson przyjęło łącznie 2330 osób. Okazuje się, że to nie koniec i mieszkańcy stolicy woj. podkarpackiego będą mogli skorzystać z kolejnych jednodawkowych preparatów. - pisze Onet.

Jak zapowiada rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, do Rzeszowa trafiło kolejne 1000 szczepionek, co oznacza przedłużenie akcji o kolejne dwa dni, lub do wykorzystania puli 1170 dawek preparatu.

Szczepienia będą odbywać się na tych samych zasadach, jak w czasie weekendowej akcji. Zmieni się jedynie miejsce przyjmowania szczepionki. W związku z powrotem urzędników do pracy, punkt szczepień zostanie zlokalizowany w siedzibie firmy LUX-MED przy ul. Jabłońskiego 2/4 w Rzeszowie. Będzie otwarty w godzinach od 8.00-18.00.

Rzecznik wojewody podkarpackiego przypomina, że od wtorku do szczepień będą mogli przystąpić przedstawiciele kolejnych roczników: 4 maja – 1988-1989, a 5 maja –1990-1991.

Źródło: Onet.pl.