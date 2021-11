"Akcja Zima" w Dąbrowie Górniczej: miasto przygotowało na początek 5500 ton soli i 500 ton piasku

"Akcja Zima" w Dąbrowie Górniczej

Jak informuje miasto w gotowości są m.in. pługopiaskarko-solarki i ciągniki, w magazynie czekają środki do posypywania dróg i chodników. „Akcja Zima”, czyli wszystko co związane jest z usuwaniem skutków opadów śniegu i działania mrozu, żeby utrzymać przejezdność dróg i drożność chodników, trwa od listopada do końca marca. W Dąbrowie Górniczej jej głównym wykonawcą jest Alba MPGK.