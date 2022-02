Akcje ratunkowe w Beskidach. Ratownicy GOPR mają pełne ręce roboty. Interwencja goni interwencję JAK

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR w minionym tygodniu brali udział w 10 akcjach ratunkowych i udzielali pomocy w 180 wypadkach.

Interwencja goni interwencję - tak w telegraficznym skrócie można nazwać to, co w ostatnich tygodniach dzieje się w Beskidach. Ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają pełne ręce roboty. Tylko w minionym tygodniu udzielali pomocy w 180 wypadkach. Do najgroźniejszego doszło m.in. na Pośrednim Wierchu, gdzie narciarz uderzył w słup oświetleniowy, doznając poważnego urazu głowy.