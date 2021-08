Aktorka Agnieszka Mrozińska wyszła za mąż w jurajskiej scenerii. Ślub odbył się na zamku Ogrodzieniec w Podzamczu

Każdy może wziąć ślub na zamku Ogrodzieniec

To nie pierwszy i miejmy nadzieję, nie ostatni ślub na zamku Ogrodzieniec. Znajduje się on jako stały punkt oferty zamku. To miejsce może wybrać każdy, a powodów by to zrobić jest wiele. Zamek Ogrodzieniec to jedne z najstarszych i najlepiej zachowanych ruin zamku w Europie, ale i na świecie. Jest dobrze znanym sercem Jury, które będzie idealnym dopełnieniem ceremonii ślubu pod gołym niebem. Sami zobaczcie, jak pięknie może wyglądać ślub na zamku w galerii.