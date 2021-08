Alain Delon zwierza się Maryi. Jej figurka jest z nim zawsze i wszędzie

- Wierzy pan w Boga?

- Nie, ale wierzę w Matkę Bożą. Kocham Maryję. Uwielbiam - wyznał ponadosiemdziesięcioletni Alain Delon w „Kawie czy herbacie” na antenie France 2.

Prowadząca program Catherine Ceylac próbowała się dowiedzieć, skąd ta miłość do Maryi, ale aktor nie umiał tego wytłumaczyć. Natomiast powtórzył, że jest to kobieta, którą kocha najbardziej ze wszystkich. Że jest to dla niego ktoś więcej niż matka. Nie powiedział, że się do niej modli, ale że do niej mówi. Że się zwierza. Że czuje się słuchany.

I wyjął z kieszeni spodni maleńką figurkę Maryi, którą nabożnie pocałował. Jest z nim zawsze. Zabiera ją wszędzie.

- Kocham ją za to, że była; za to, co zrobiła i co nadal czyni - wyznał legendarny wręcz Alain Delon.

Nie powiedział, skąd u niego takie uwielbienie Maryi, nie powiedział też, kiedy się zaczęło. Nie wygląda na to, by wyniósł je z rodzinnego domu. Z tamtego czasu najbardziej utkwił mu w pamięci rozwód rodziców, po którym nie został ani z mamą, ani z ojcem, ale został oddany opiekunce. Miał wtedy zaledwie cztery latka. Rodzice poukładali sobie życie na nowo, ale u żadnego z nich nie było miejsca dla małego Alaina, który został sam.