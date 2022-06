Album bieruński. 202 archiwalne zdjęcia Starego i Nowego Bierunia

- Marzy mi się drugi, trzeci, piąty, dziesiąty tom. Pobić "Zeszyty bieruńskie" ilością tomów to może, ale nawiązać do tej pięknej serii. Mamy "Zeszyty bieruńskie" - rzecz unikalną, mamy szansę mieć "Albumy bieruńskie" - powiedział Romuald Kubiciel, historyk i dyrektor LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, jeden z twórców tego dzieła, o którym powiedział i to, że jest pierwsze, wielkie, ale ułomne. Ułomne ułomnością ludzi, które je tworzyli. I zaapelował do społeczności bieruńskiej o przejrzenie swoich archiwów i dostarczenie nowych zdjęć, które zostaną zeskanowane i opublikowane w kolejnych tomach.