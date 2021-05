Ale drożyzna! Na Śląsku ceny czereśni, truskawek i owoców powinny być niższe

Wiosną na straganach pojawiają się też nowalijki, czyli młode warzywa pochodzące z upraw - zazwyczaj lokalnych rolników. Wybieramy się więc po pomidory, ogórki, rzodkiewki, szczypiorek czy sałatę. I tak, często trzeba się liczyć z tym, że koszt obiadu czy kolacji jest wyższy. Za to na ogół jakość jest pierwszej klasy, co często rozwiewa różne dylematy.

Emerytura bez podatku - wyliczenia. Tyle do ręki mają dostać teraz emeryci

Na wyższe ceny wpływają m.in. warunki pogodowe. W tym roku wiosna nie jest łaskawa. Brak słońca, niskie temperatury, a nawet przymrozki dotknęły w tym roku nie tylko Polskę, ale też kraje Zachodu (skąd docierają do nas nowalijki, zanim pojawią się polskie młode warzywa). Do wyższych cen warzyw przyczynia się też inflacja. Nie można zapomnieć o rosnących kosztach pracy i produkcji: droższa energia elektryczna, paliw, a także środków do uprawiania roślin.