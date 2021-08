Ale wygrana! 206 milionów z loterii Eurojackpot padło w woj. śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim

- Kolejna główna wygrana w loterii Eurojackpot w Polsce. Ponad 206 000 000,00 złotych trafi do gracza, który wypełnił i opłacił kupon w woj. śląskim! Serdeczne gratulacje! - napisał na Twitterze Olgierd Cieślik, szef Totalizatora Sportowego.

Wylosowane w piątek, 13 sierpnia, szczęśliwe liczby to: 16, 19, 21, 29 i 36 oraz 1 i 7.

- Osoba grająca w Polsce zawarła kilka zakładów metodą chybił trafił w jednym z punktów LOTTO w powiecie bieruńsko-lędzińskim (woj. śląskie). Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce, Totalizator Sportowy nie będzie ujawniał nazwy miejscowości. - czytamy w komunikacie Lotto.

Warto pokreślić, że główna wygrana trafi w ręce zwycięzcy pomniejszona o podatek. Zgodnie z przepisami, od każdej wygranej powyżej 2280 zł, pobierany jest 10 % podatek. Jest on odprowadzany przez Totalizatora Sportowego do urzędu skarbowego. Oznacza to, że zwycięzca otrzyma 186 mln złotych, czyli 20 mln 655 tysięcy zostanie odprowadzone w ramach podatku.