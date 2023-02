Aleja Gwiazd w Tyskiej Galerii Sportu. To gwiazdy sportu związane z Tychami

Swoją Aleję Gwiazd mają także Tychy. Wprawdzie wywodzi się stąd już wielu artystów i byłoby czym zapełnić np. główną aleję w parku przy Urzędzie Miasta Tychach, ale w tej chwili mówimy o Alei Gwiazd w Tyskiej Galerii Sportu. Chodzi więc o gwiazdy sportowe. Tutaj są to portrety z opisem.

- Kiedy otwieraliśmy Tyską Galerię Sportu w lipcu 2016 r., Aleja Gwiazd liczyła około dwudziestu nazwisk. Każdego roku staramy się dodawać jedną nową postać lub dwie. Za każdym razem są to postaci znaczące, niekoniecznie urodzone w Tychach, ważne, by były w jakiś sposób z Tychami związane. Dlatego nie ma tu np. Dawida Tomali, złotego medalisty w chodzie sportowym z Tokio, który wprawdzie urodził się w Tychach, ale poza tym nic go z tym miastem nie łączy. Wychował się w Bojszowach i tam mieszka do dziś - tłumaczy Piotr Zawadzki, szef Tyskiej Galerii Sportu.