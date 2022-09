Aleksander Śliwka: Polscy kibice dali nam energię

- Jesteśmy bardzo głęboką drużyną. Każdy kto wchodzi na boisko podwyższa jakość gry w siatkówkę co jest ogromną wartością tego zespołu. Mamy 14 rewelacyjnych zawodników, którzy tworzą jeden team. To wychodzi w takich momentach jak dzisiaj, kiedy w trakcie meczu było dużo zmian w składzie i każdy dał super zmianę - powiedział Aleksander Śliwka po meczu z USA.

Polacy prowadzili już z Amerykanami w ćwierćfinale 2:0, ale później przegrali dwa kolejne sety i szalę zwycięstwa przechylili na swoją korzyść dopiero w tie-breaku.

- Przy tak wyrównanym poziomie to właśnie emocje decydują. Bardzo się cieszę, że po dwóch przegranych setach trzecim i czwartym do tie-breaka przystąpiliśmy z niesamowitą energią i werwą. Kibice dali nam tą energię, szczególnie w polu serwisowym bo cztery asy w tie-breaku to było to czego potrzebowaliśmy i to nas przebudziło - dodał przyjmujący reprezentacji Polski.