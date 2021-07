Aleksandra Popławska nago w jeziorze niczym Afrodyta ZDJĘCIA Królowa natury jest tylko jedna. Fani nie kryją zachwytu TK

Aleksandra Popławska to aktorka o zniewalającej urodzie, ale także o dużym dystansie do samej siebie. Ostatni post na Instagramie to skok w bok... wykonany do jeziora nago. Popławska nawiązała do zakończonego Euro 2020, w którym zatriumfowali Włosi. U pięknej kobiety króluje natomiast natura. "Chyba najpiękniejszy widok na świecie jaki widziałem. W sensie nie samo jezioro. Tylko naga Popławska w jeziorze a w tle natura" - zachwyca się jeden z internautów. Zobacz gorące zdjęcia w galerii.